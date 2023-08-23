Belçika'da Polis, Cansız Manken Sanarak Olay Yeri İncelemesi Yaptı - Son Dakika

Belçika'da Polis, Cansız Manken Sanarak Olay Yeri İncelemesi Yaptı

Belçika\'da Polis, Cansız Manken Sanarak Olay Yeri İncelemesi Yaptı
Son Güncelleme: 23.08.2023 16:39

Belçika'da polis, muhtemel bir cinayet ihbarı üzerine olay yerine gitti. Ancak inceleme sonucunda, çalılıkların içinde bulunan ve battaniyeye sarılı olan bedenin bir cansız mankene ait olduğu anlaşıldı. Olay, çevredekiler tarafından gülünç bulundu.

Belçika'da polisin "cansız mankeni" cinayet kurbanı sanarak saatlerce olay yeri incelemesi yaptığı belirtildi.

Belçika basınında yer alan bilgilere göre, Pays de Herve kentinde polis, muhtemel bir cinayet ihbarı aldı.

Olay yerine intikal eden polis ekipleri, cansız bir bedeni çalılıkların içinde battaniyeye sarılı, ayakları dışarıda durumda gördü ve etrafına güvenlik şeridi çekti.

Ardından başlatılan olay yeri incelemelerinde bedenin bir cansız mankene ait olduğu saatler sonra fark edildi.

Durum çevredekiler tarafından gülünç bulundu.

Verviers Bölge Savcısı Gilles de Villers Grand Champ ise yaptığı açıklamada, "Polisin suç mahalli için çok açık ve kesin talimatları var. Uzaktan fotoğraf çektiler ama kontrol edemezler, hiçbir şeye dokunamazlar. Bunun üzerine hakimi göreve çağırdılar. Sulh yargıcı bu bağlamda cesede dokunabilecek tek kişi olan adli tabibi gönderdi. Adli tabip cesede yaklaştığında olay anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Champ, böyle bir olayın ilk kez başına geldiğini, olay yerindeki herkesin, vakayı potansiyel bir cinayet olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Belçika'da Polis, Cansız Manken Sanarak Olay Yeri İncelemesi Yaptı - Son Dakika
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