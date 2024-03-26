Belçika\'da PKK Destekçileri Ülkü Ocağı Binasını Molotofla Yakmaya Devam Ediyor

Dünya

Belçika'da terör örgütü PKK destekçileri ve bölgede yaşayanTürk vatandaşları arasında yükselen gerilim tırmanmaya devam ediyor. Ülkede bulunan bir Ülkü Ocağı, gecenin geç saatlerinde yüzleri maskeli kalabalık bir grup tarafından molotof kokteylleriyle kundaklandı. Yaşanan o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

NEVRUZ KUTLAMALARI BAHANESİYLE TERÖR PROPAGANDASI

Geçtiğimiz günlerde Belçika'da Türk asıllı vatandaşların yoğunlukla yaşadığı eski kömür madenlerine sahip olan 32 bin nüfuslu Heusden-Zolder kentinde nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklara inen PKK yandaşları konvoy yaparak terör örgütü simgeleri ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle tur atmıştı. Türk vatandaşları olaya tepki gösterince bölgede tansiyon yükselmiş ve taraflar arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ÜLKÜ OCAĞI BİNASINA MOLOTOFLU SALDIRI

Aradan geçen bir kaç günde bölgedeki gerilim düşmedi. Yüzleri maskeli kalabalık bir grup, molotof kokteylleriyle Ülkü Ocağı binasını ateşe verdi. Saldırının gece saatlerinde olması nedeniyle binanın boş olduğu ve yaralının olmadığı öğrenildi. Terör örgütü sempatizanları o saldırı anlarına ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.