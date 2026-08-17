Eli kanlı siyonistten alçak çağrı: Gazze'de her gece 30-40 kişi öldürülsün - Son Dakika
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Eli kanlı siyonistten alçak çağrı: Gazze'de her gece 30-40 kişi öldürülsün

Eli kanlı siyonistten alçak çağrı: Gazze\'de her gece 30-40 kişi öldürülsün
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de her gece 30-40 kişinin öldürülmesini, Gazze Şeridi'nin tamamında İsrail yerleşimlerinin yeniden kurulmasını ve Gazzelilerin göçe teşvik edilmesini savundu. Ben-Gvir ayrıca Filistinli mahkumlara idam cezası verilmesi gerektiğini yineleyerek, sivillere yönelik öldürme çağrılarında bulundu.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de her gece 30-40 kişinin öldürülmesini, İsrail yerleşimlerinin Gazze Şeridi'nin tamamında yeniden kurulmasını ve Gazzelilerin göç etmeye teşvik edilmesini savundu. Ben-Gvir ayrıca Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasına desteğini yineledi.

Ben-Gvir, 7 Ekim 2023'te Nova müzik festivalinden kaçırılarak Gazze'ye götürülen ve Filistin İslami Cihad tarafından 738 gün esir tutulan Rom Braslavski'nin cumartesi gecesi yayınlanan "October 8" adlı podcast programına katıldı.

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Ben-Gvir kayıtta "Başbakanla aynı fikirde olmadığım bir sır değil. Gazze'de hedefli suikastlar düzenlenmesi, her gece 30 ila 40 kişinin etkisiz hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca o anda doğrudan tehdit oluşturanlar değil, orada yaşamayı hak etmeyen insanlar var. Yaşamamalılar. Onlar insan bile değil" ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, bu yaklaşımını sivillere ilişkin değerlendirmelerinde de sürdürdü. Braslavski'nin esaret altında kendisine yiyecek getiren bir kadından söz etmesi üzerine, söz konusu kadını "terörist" olarak nitelendirerek öldürülmesi gerektiğini söyledi.

BEN-GVİR'DEN ALÇAK ÇAĞRI

Ben-Gvir aynı zamanda "Gazze'nin tamamını bizim olarak görüyorum" diyerek, İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilmesi sırasında boşaltılan Guş Katif yerleşimlerinin yanı sıra Gazze Şeridi'nin tamamında yeniden İsrail yerleşimleri kurulmasını savundu.

Gazzelilerin mümkün olduğunca göç etmeye teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Ben-Gvir, silahlı grupların mensupları için ise göç seçeneğinin söz konusu olmaması ve idam edilmeleri gerektiğini belirtti.

Ben-Gvir, İsrail cezaevlerindeki Filistinli mahkumlara sağlanan imkanları mümkün olduğunca azalttığını söyledi. Mahkumların "çok acı çektiğini" belirten Ben-Gvir, bundan memnun olduğunu ifade etti ve idam cezasının arkasında durdu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Eli kanlı siyonistten alçak çağrı: Gazze'de her gece 30-40 kişi öldürülsün - Son Dakika

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