Bender Abbas Limanı\'nda Yangın Çıktı

İRAN'ın Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yeniden yangın çıktığı bildirildi.
İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde 26 Nisan'da patlama sonucu yangın çıkan Şehid Recai Limanı'nda konteynerler taşınırken yeniden yangın çıktığı açıklandı. Yetkililer, yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirtti.
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