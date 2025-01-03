Berlin'de Polis Merkezine Yakın Patlama: İki Polis Yaralı - Son Dakika
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Berlin'de Polis Merkezine Yakın Patlama: İki Polis Yaralı

Berlin\'de Polis Merkezine Yakın Patlama: İki Polis Yaralı

Almanya'nın Berlin kentinde polis merkezi yakınında meydana gelen patlamada iki polis memuru yaralandı. İlk bilgilere göre, bilinmeyen bir cisim patladı.

03.01.2025 09:37  Güncelleme: 09:39
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ALMANYA'nın başkenti Berlin'de polis merkezi yakınında meydana gelen patlamada 2 polis yaralandı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, dün gece polis merkezi yakınında meydana gelen ve ilk incelemelere göre henüz bilinmeyen bir cismin patlaması sonucu 2 polis yaralandı. Açıklamada, "Rutin bir güvenlik devriyesi sırasında iki meslektaşımızın yaralandığı bir olay meydana gelmiştir. İlk incelemelere göre, bilinmeyen bir cisim patlamış ve bir meslektaşımızın yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalara neden olmuştur. Her ikisi de şu anda tıbbi tedavi görmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Berlin'de Polis Merkezine Yakın Patlama: İki Polis Yaralı - Son Dakika

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