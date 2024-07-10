Beryl Kasırgası Grenada'da Büyük Yıkıma Yol Açtı - Son Dakika
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Dünya

Beryl Kasırgası Grenada'da Büyük Yıkıma Yol Açtı

Beryl Kasırgası Grenada\'da Büyük Yıkıma Yol Açtı

ABD'de ve Karayipler'de etkili olan Beryl Kasırgası, Grenada'da büyük bir yıkıma neden oldu. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) ABD Bölge Direktörü Martha Keays, kasırgadan en çok etkilenen Grenada'da evlerin ve temel altyapının yüzde 98'inin yıkıldığını açıkladı. Kasırga sezonunun yeni başladığı belirtilirken, yardım ekipleri bölgede müdahale ediyor ve toplulukları bir sonraki fırtınaya hazırlıyor.

10.07.2024 13:54
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Şara Zehra ÖZBEY, –ABD'de ve Karayipler'de büyük yıkıma yol açan Beryl Kasırgası etkisini sürdürüyor. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) ABD Bölge Direktörü Martha Keays, kasırgadan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Grenada'da evlerin ve temel altyapının yüzde 98'inin yıkıldığını açıkladı.

Karayip ülkelerini, Meksika'nın güneydoğusundaki Yucatan Yarımadası'nı ve son olarak ABD'nin Teksas eyaletini vuran Beryl Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı, Texas'taki 6 can kaybıyla birlikte 17'ye yükseldi. ABD Başkanı Joe Biden Teksas eyaletini etkisi altına kasırga ile ilgili olarak, "Belediye Başkanı Whitmire ve Yargıç Hidalgo ile görüştüm ve daha önce Vali Yardımcısı Patrick ile Beryl Kasırgasının Teksas üzerindeki yıkıcı etkileri hakkında konuştum. Vali Yardımcısı ile yaptığım görüşmede derhal Büyük Afet Bildirgesini onayladım. Beryl'in ardından Teksaslıların elektrik kesintileri ve aşırı sıcaklardan endişe duyduklarını biliyorum. Bu nedenle elektrik kesintilerinin etkilerini azaltmaya yardımcı olmak için jeneratörleri vatandaşlara ulaştırıyoruz ve aileleri sağlıklı tutmak için su ve yemek hazırlıyoruz" açıklamasını yaptı.

"KASIRGA SEZONU DAHA YENİ BAŞLIYOR"

IFRC ABD Bölge Direktörü Martha Keays, kasırgadan en çok etkilenen bölgelerden biri olan Grenada'nın Carriacou adasında evlerin ve temel altyapının yüzde 98'inin yıkıldığını ifade etti. Açıklamada, "Grenada'da Beryl Kasırgasının yol açtığı yıkım sarsıcı boyutlardadır. Carriacou adasında evlerin ve temel altyapının yüzde 98'i yıkıldı. Sahadaki ekiplerimiz müdahale ediyor ve toplulukları bir sonraki fırtınaya hazırlıyor - kasırga sezonu daha yeni başladı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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