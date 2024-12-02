Beyaz Saray\'dan Suriye Açıklaması: Rusya ve İran Zayıflıyor

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BEYAZ Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, " Suriye'deki saldırı, Rusya ile İran'ın dikkatinin dağıldığını ve zayıfladığını gösteriyor" dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Suriye'deki muhalif güçlerin Halep'i ele geçirmesiyle ilgili, "Yıllardır kendilerini hırpalayan üç aktöre baktılar: İran, Rusya, Hizbullah. Onları daha önce olduğundan daha zayıf ve daha savunmasız gördüler, bundan faydalanmaya çalıştılar" dedi.

Saldırının hızının, Suriye hükümetini ve bölgedeki diğer gözlemcileri şaşırttığını belirten Sullivan, hem bu gelişmelerin hem de Ukrayna'daki mevcut durumun, Rusya ve İran'ın daha zayıf bir stratejik konumda bulunmalarının doğal sonucu olduğunu söyledi.