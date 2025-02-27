Beyaz Saray Sözcüsü'nden Gazze'de Ateşkes Vurgusu

Dünya

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze'de ateşkesin devam ettiğini görmek istediklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde Gazze'deki ateşkesle ilgili durumu değerlendirdi. Leavitt, Başkan Donald Trump ve ekibinin Gazze'de ateşkes süreciyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Gazze'de ateşkesin devam ettiğini görmek istiyoruz" dedi.

Gazze'de ateşkesin birinci aşaması için son tarihin yaklaştığını bildiklerini söyleyen Sözcü Leavitt, "Bu nedenle daha önce de bahsettiğim Steve Witkoff, Trump'ın kendisi ve ekibi bu konuyla yakından ilgileniyor. Ateşkesin devam ettiğini görmek istiyoruz. Başkan da Gazze'deki tüm esirlerin evlerine döndüğünü görmek istediğini açıkça belirtti" diye konuştu.