Beyaz Saray Yakınında Silahlı Çatışma

(ANKARA) - Beyaz Saray yakınlarında, ABD'li bugün kolluk kuvvetleriyle silahlı çatışmaya giren bir adam, ABD Gizli Servis personeli tarafından vuruldu.

Gizli Servis teşkilatından bugün yapılan açıklamada, "Memurların dün, Indiana'dan Washington, D.C.'ye seyahat eden 'intihara meyilli' bir kişiyi içeren potansiyel bir tehdit konusunda" uyarıldığı belirtildi.

Gizli Servis, dün gece yarısına doğru memurların, şüphelinin park halindeki aracını Beyaz Saray'ın çevresindeki 17'inci ve F Caddeleri yakınlarında bulduklarını ve daha sonra şüphelinin eşkaline uyan bir kişiyi yaya olarak tespit ettiklerini ekledi.

Açıklamada, "Memurlar yaklaşırken şahıs, ateşli silahını çıkardı ve silahlı bir çatışma çıktı. Bu sırada personelimiz tarafından şüpheliye ateş edildi ve şüpheli vuruldu. Şüpheli, bölgedeki bir hastaneye nakledildi ve durumu bilinmiyor. Gizli Servis personelinde ise herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir" denildi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer, saldırganın kimliğine ilişkin ayrıntılı bir bilgi henüz vermedi.