Beyaz Saray Yakınında Silahlı Saldırı
Beyaz Saray Yakınında Silahlı Saldırı
24.05.2026 08:49
Beyaz Saray çevresinde silah sesleri duyuldu, bir şüpheli ağır yaralı olarak hayatını kaybetti.

BEYAZ Saray yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulduğu ve Gizli Servis ile Federal Soruşturma Bürosu ajanlarının olaya müdahale ettiği bildirildi. Ağır yaralanan şüphelinin ise saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Gizli Servis'in sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Beyaz Saray'ın içinde canlı yayın yapan bazı muhabirlerin yayınlarına yansıyan 20-30 civarındaki kaynağı belirsiz silah sesinin, görevlileri harekete geçirdiği kaydedildi. Güvenlik birimleri, silah seslerinin Beyaz Saray'a yakın bir bölgede bulunan 17'nci Cadde ve Pennsylvania Avenue köşesinden geldiğini duyurdu.

FBI Direktörü Kash Patel de olayla ilgili bir paylaşımda bulunarak 'olay yerinde olduğunu' ve 'Gizli Servis ile birlikte' çalıştıklarını aktardı. Silah seslerinin duyulduğu sırada ABD Başkanı Donald Trump'ın da Beyaz Saray'da ifade edildi.

Gizli Servis açıklamasında, şüphelinin 17'nci Cadde ile Pennsylvania Avenue köşesine gelerek çantasından çıkardığı silahla ateş etmeye başladığı ve bunun üzerine Gizli Servis görevlilerinin şüpheliyi hedef aldığı bildirildi. Ağır yaralı olarak en yakın hastaneye kaldırılan şüphelinin hastanede yaşamını yitirdiği ve çevrede bulunan bir kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, Dünya, Olay, Suç, Son Dakika

