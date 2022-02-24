Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı! - Son Dakika
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Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı!

24.02.2022 22:20
Biden'a, ısrarla sorulan "Putin'e yaptırım uygulayacak mısınız?" sorusu cevapsız kaldı!

ABD Başkanı Biden'in yaptığı basın toplantısına Rusya Devlet Başkanı Putin'le ilgili sorulan soru damga vurdu. Biden, gazetecilerin ısrarla sorduğu "Putin'e neden bugün yaptırım uygulamadınız?" sorusunu cevaplamadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından ABD Başkanı Biden de kamera karşısına geçti. Biden, enerji haricinde Rus bankaları ve elitlerine yönelik ağır yaptırımlar uygulayacaklarını belirterek, NATO ülkelerini birlik olmaya davet etti.

"YAPTIRIMLARLA PUTİN DE DİREKT HEDEF ALINABİLİR?"

Biden, uygulayacakları yaptırımların yanı sıra Putin'in de yaptırımlarla direk hedef alınabileceğini ifade ederek, "Putin savaşını ilan etti. Burada şeffaf bir şekilde gelişmeleri dünya ile paylaştık. Putin burada saldırgandır. Putin bu savaşı seçti ve kendisi de ülkesi de bunun sonuçlarına katlanacaktır. Rusya'ya yeni kısıtlamalar getireceğiz. Bu kısıtlamaları Rus ekonomisi üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açacak. ABD bunu tek başına yapmıyor. Küresel ekonominin yarısından fazlası yanımızda. Fransa, Almanya, Yeni Zelanda, birçok ortağımız bize katıldı. Rusya'nın dolarla, euro ile pound ile işlem yapmasını sınırlayacağız. Putin de yaptırımlarla direk hedef alınabilir" dedi.

GAZETECİLERİN ISRARLI SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Biden dahasonra soru cevap kısmına geçti. Amerikalı gazeteciler, Biden'e "Neden Putin'e bugün yaptırım uygulamıyorsunuz?" diye sordu. Bir kaç gazetecinin de aynı soruyu tekrarlamasının ardından salonda gürültü oluştu. Ancak ABD Başkanı Biden, gazetecilerin bu sorularını yanıtsız bırakarak toplantıyı noktaladı.

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