Biden\'dan Esad Açıklaması: \'Hesap Vermesi Gerekiyor\'

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ABD Başkanı Joe Biden, "Esad'ın hesap vermesi gerekiyor. Suriye rejiminin düşüşü adaletin tecellisi. Uzun süredir acı çeken Suriye halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tarihi bir fırsat" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye'deki gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi. ABD'nin geçiş döneminde Suriye'nin komşularını destekleyeceğini belirten Biden, "Nihayet Esad rejimi düştü. Bu rejim yüz binlerce masum Suriyeliye zulmetti, işkence etti ve öldürdü. ABD, Suriye'deki müttefikleriyle birlikte çalışarak riski yönetme fırsatı yakalamalarına yardımcı olacak. Ne Rusya ne İran ne de Hizbullah Suriye'deki rejimi savunamayacak" ifadelerini kullandı.

Biden, yakın zamanda bölge liderleriyle görüşeceğini söyleyerek, "ABD geçişi sağlamak için Suriyeli gruplarla ilişki içinde olacak. Esad'ın hesap vermesi gerekiyor. Suriye rejiminin düşüşü adaletin tecellisi. Uzun süredir acı çeken Suriye halkı için daha iyi bir gelecek inşa etmek adına tarihi bir fırsat" diye konuştu.