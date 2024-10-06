Biden, Göçmen Programını Yenilemeyecek

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AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD), Biden yönetiminin ABD'ye gelen yüz binlerce göçmenin geçici giriş programını yenilemeyeceğini duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Joe Biden yönetiminin son birkaç yıldır ABD'li sponsorlarla gelen yüz binlerce göçmene uyguladığı geçici giriş programını yenilemeyeceği duyuruldu.

Ekim 2022'den bu yana Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan yaklaşık 530 bin göçmenin ABD'ye hava yoluyla girdiği kaydedildi. Gelecek hafta süresi dolacak program kapsamında gelenlerin, iki yıllık ikamet izinlerinin uzatılmayacağı belirtildi. Ancak bu göçmenlerin çoğunun, diğer vize programları kapsamında başvuruda bulunarak, ABD'de kalabilecekleri açıklandı.

Joe Biden yönetimi, söz konusu programı, göçmenlere ABD'ye girmeleri için yasal bir süreç sağlamak ve Meksika sınırındaki yasa dışı geçişleri azaltmak amacıyla başlattı. Biden'ın başkanlığı döneminde rekor sayıda göçmen yasa dışı geçiş yaparken yakalandı fakat Biden'ın yeni sınır kısıtlamaları getirmesiyle son aylarda geçişlerde düşüş görüldü.