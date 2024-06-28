Biden ile Trump'ın canlı yayın düellosuna damga vuran "Cinsel ilişki" suçlaması - Son Dakika
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Biden ile Trump'ın canlı yayın düellosuna damga vuran "Cinsel ilişki" suçlaması

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5 Kasım'da ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ve Demokrat aday Joe Biden, televizyon ekranlarında karşı karşıya geldi. Yayına damga vuran konulardan biri, Trump'ın "Sus payı" davası oldu. Biden, Trump'ı eski eşi Melania Trump'ı bir porno yıldızı ile aldattığını söyleyerek "Ahlak seviyen sokak kedisiyle aynı seviyede" ifadelerini kullandı.

28.06.2024 12:02
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Joe Biden ile Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ülkenin 60. başkanlık seçimleri öncesi CNN televizyonunda karşı karşıya geldi. Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels ile yaşadığı ilişki iddiaları ise tartışmaya damga vuran anlardan biri oldu.

CİNSEL İLİŞKİ İDDİALARI ÜZERİNDEN VURDU

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "Sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Biden, Trump ile karşı karşıya geldiği canlı yayında bu olay üzerinden sert ifadeler kullandı.

"AHLAK SEVİYEN SOKAK KEDİSİYLE AYNI"

Biden, Trump'ı eski eşi Melania Trump'ı bir porno yıldızı ile aldattığını söyleyerek eleştirdi. Biden, "Toplum içinde kadınlara saldırdın. Eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile beraber oldun. Ahlak seviyen, bir sokak kedisi ile aynı seviyede" diye konuştu. Trump ise Biden'ın bu suçlamalarını reddederek "Ben pornocuyla ilişkiye girmedim." ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE CİNSEL İLİŞKİLERİNİ ANLATMIŞTI

ABD'nin önceki dönem başkanı olarak görev alan Trump'la yasak ilişki yaşadığını ve 2016 başkanlık seçimleri öncesinde bu ilişki hakkında konuşmaması için kendisine sus payı ödendiğini iddia eden eski porno yıldızı Stormy Daniels, hakim karşısına çıktı ve Trump ile cinsel ilişkilerini anlatmıştı.

"KAPAĞINDA POZU OLAN DERGİYLE ŞAPLAK ATTI"

Trump, benimle cinsel ilişkiye girmeden önce kızına benzediğimi söyledi. Ivanka gibi akıllı ve sarışın olduğumu söyleyip insanların onu hafife aldığını dile getirdi" sözlerini kullanan Daniels,Trump'ın kendisini oteldeki süitine davet ettiğini ve daha sonra ipek pijamalarını giyerek kapağında pozunun olduğu Forbes dergisiyle poposuna "Şaplak" attığını da ifade etmişti.

Biden ile Trump\'ın canlı yayın düellosuna damga vuran "Cinsel ilişki" suçlaması

Melania Trump, Donald Trump, Joe Biden, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden ile Trump'ın canlı yayın düellosuna damga vuran 'Cinsel ilişki' suçlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sabri İnce: Tamam , Tramp o olayı gizleyememiş . Biden , gizlemekte başarılı ,belki o anda donup kaldı :)))) 1 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu: Biden: sende bir sokak kedisi ahlakı var. ne güldüm ya:))))) 0 0 Yanıtla

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