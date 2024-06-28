Joe Biden ile Donald Trump, Kasım ayında yapılacak ülkenin 60. başkanlık seçimleri öncesi CNN televizyonunda karşı karşıya geldi. Trump'ın porno yıldızı Stormy Daniels ile yaşadığı ilişki iddiaları ise tartışmaya damga vuran anlardan biri oldu.
ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "Sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı. Biden, Trump ile karşı karşıya geldiği canlı yayında bu olay üzerinden sert ifadeler kullandı.
Biden, Trump'ı eski eşi Melania Trump'ı bir porno yıldızı ile aldattığını söyleyerek eleştirdi. Biden, "Toplum içinde kadınlara saldırdın. Eşin hamileyken bir yetişkin film yıldızı ile beraber oldun. Ahlak seviyen, bir sokak kedisi ile aynı seviyede" diye konuştu. Trump ise Biden'ın bu suçlamalarını reddederek "Ben pornocuyla ilişkiye girmedim." ifadelerini kullandı.
ABD'nin önceki dönem başkanı olarak görev alan Trump'la yasak ilişki yaşadığını ve 2016 başkanlık seçimleri öncesinde bu ilişki hakkında konuşmaması için kendisine sus payı ödendiğini iddia eden eski porno yıldızı Stormy Daniels, hakim karşısına çıktı ve Trump ile cinsel ilişkilerini anlatmıştı.
Trump, benimle cinsel ilişkiye girmeden önce kızına benzediğimi söyledi. Ivanka gibi akıllı ve sarışın olduğumu söyleyip insanların onu hafife aldığını dile getirdi" sözlerini kullanan Daniels,Trump'ın kendisini oteldeki süitine davet ettiğini ve daha sonra ipek pijamalarını giyerek kapağında pozunun olduğu Forbes dergisiyle poposuna "Şaplak" attığını da ifade etmişti.
Son Dakika › Dünya › Biden ile Trump'ın canlı yayın düellosuna damga vuran 'Cinsel ilişki' suçlaması - Son Dakika
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