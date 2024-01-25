 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Biden'ın F-16 mektubundan detaylar ortaya çıktı: Türkiye, İsveç sürecini tamamladığı anda satış onaylansın - Son Dakika
Üye Girişi

Biden'ın F-16 mektubundan detaylar ortaya çıktı: Türkiye, İsveç sürecini tamamladığı anda satış onaylansın

İsveç'in NATO'ya üyeliğine TBMM'den onay çıkmasından memnun olan ABD'den F-16 hamlesi geldi. ABD Başkanı Biden'ın Kongre'ye Türkiye'ye F-16 satışını onaylaması için mektup göndermesi yankı uyandırırken yeni detaylar ortaya çıktı. Biden mektupta, Türkiye'deki İsveç sürecinin tamamlanmasının hemen ardından F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini belirtti.

Biden\'ın F-16 mektubundan detaylar ortaya çıktı: Türkiye, İsveç sürecini tamamladığı anda satış onaylansın
25.01.2024 - 09:01,  Güncelleme: 09:06
Abone Ol

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliği için onay vermesi ABD'yi memnun etti. Buna karşılık ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'ye bir mektup yollayarak, İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili Türkiye'deki süreç tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışına ilişkin resmi bildirimi Kongre'ye göndereceğini bildirdi.

TÜRKİYE'DEN İSVEÇ'E NATO ONAYI

TBMM Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife "ret" oyu verirken, 4 milletvekili "çekimser" oy kullandı.

"BIDEN DESTEKLİYOR ANCAK KONGRE'NİN SÜREÇTE KİLİT ROLÜ VAR"

Bunun üzerine ABD ve Türkiye arasında yılan hikayesine dönen F-16'larla ilgili gelişmeler yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var." ifadelerine yer verildi.

BIDEN KONGRE'YE MEKTUP GÖNDERDİ

Biden da Kongre'ye, Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda (Türkiye'deki) süreç tamamlanınca resmi bildirim yapacağını beyan eden mektup yolladı.

Adının açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, bugün Senato ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler komitelerinin başkan ve üyelerine, Türk Parlamentosu'nun İsveç'in NATO'ya giriş protokollerini onaylamasını memnuniyetle karşılayan ve (Türkiye'deki) bu süreç tamamlanır tamamlanmaz yönetiminin Türkiye'ye F-16'ların satışı konusunda Kongre'ye resmi bildirim yapma niyetini ifade eden bir mektup gönderdi." ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkili ayrıca, "Başkan, Kongre'yi, F-16'ların satışını geciktirmeden süreci ilerletmesi konusunda teşvik etti." değerlendirmesini de yaptı. Washington yönetiminin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili protokollerin onaylanmasının ardından, yakın zaman içinde Kongre'ye, Türkiye'ye F-16'ların satışına ilişkin resmi bildirimi yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Serkan Basar: amerika f16 ları versin adımı değiştiririm yazın bir kenara not alın Yanıtla 8 38
  • onur egemen: Kesinlikle yalan ve kandırdılar yine bizi Yanıtla 3 34
  • Sezgin Avcı: Almadigimiz malın parasını neden vermişiz ki ?? Yanıtla 3 9
  • bruno Sen: ucaklar özel siparişle yapiliyorlardir, 0 0

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Türkiye, İsveç, Nato, F-16, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden'ın F-16 mektubundan detaylar ortaya çıktı: Türkiye, İsveç sürecini tamamladığı anda satış onaylansın - Son Dakika


12:53
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32
Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10
Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:59
Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52
Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45
İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:42
Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:36
İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı

Son Dakika
12:53 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul projelerini açıkladı
12:32 Murat Kurum vaatlerini açıkladığı toplantıda sahneye Cem Karaca şarkısıyla çıktı
12:10 Galatasaray, Rangers'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a imzayı attırıyor
11:42 Bursa Büyükşehir Belediyesi İkinci Zaman Sergisi'ni açtı
11:59 Metroda bıçaklama olayında zanlıya 8 yıl 3 ay hapis cezası
11:52 Antalya'da ormanlık alanda genç birinin cansız bedeni bulundu
11:45 İbrahim Tatlıses, yeni doğan torunu için dua istedi: Kalbinde sorun var
11:36 İBB adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini açıkladı
11:34 Mardin'de Hastanede Doğum Yaptıktan Sonra Eşini Öldüren Şahsın İfadesi Ortaya Çıktı
11:22 Bayern Münih maçında dünya futboluna damga vuran skandal! Trabzonspor'un eski hocası, Sane'ye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 13:06:44. #1.11#
SON DAKİKA: Biden'ın F-16 mektubundan detaylar ortaya çıktı: Türkiye, İsveç sürecini tamamladığı anda satış onaylansın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement