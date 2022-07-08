Biden'ın ziyareti öncesi Filistin lideri Abbas ve İsrail Savunma Bakanı Batı Şeria'da bir araya geldi - Son Dakika
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BBC

Biden'ın ziyareti öncesi Filistin lideri Abbas ve İsrail Savunma Bakanı Batı Şeria'da bir araya geldi

08.07.2022 21:32
Biden'ın ziyareti öncesi Filistin lideri Abbas ve İsrail Savunma Bakanı Batı Şeria'da bir araya geldi

Filistin lideri Mahmud Abbas ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye ziyareti öncesi ender bir görüşmede bir araya geldi.

Filistin lideri Mahmud Abbas ve İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye ziyareti öncesi ender görülen bir görüşmede bir araya geldi.

Ramallah'taki buluşmayı Twitter'dan duyuran Gantz, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini ve sivillerin durumu ve güvenlik konularını ele aldıklarını kaydetti.

Gantz, "Güvenli koordinasyonunu sağlamak ve istikrarı bozabilecek eylemleri önlemek için yakın temasta kalma kararı aldık" dedi.

Aynı görüşmeye ilişkin Mahmud Abbas da bölgedeki durumun kötüleşmesini önlemek için yazılı anlaşmalara uymanın önemini vurgulayan bir değerlendirme yayımladı.

Filistin lideri, Biden'ın ziyareti öncesi atmosferin sakin olmasının da önemli olduğunu kaydetti.

Biden'ın 13 Haziran'da İsrail'e ardından da Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı'nın Batı Şeria'ya geçebileceği de bildiriliyor.

Biden'ın İsrail ve Suudi Arabistan ziyaretlerinde, Rusya - Ukrayna savaşı eksenli güvenlik ve enerji işbirliği konularının masada olması bekleniyor.

İsrail medyasına göre, Suudi Arabistan'la yapılacak görüşmeye İsrailli yetkililer de katılabilir.

İslami Cihat'tan kınama

Reuters konu ile ilgili haberinde bunun Abbas ve Gantz arasında geçen Ağustos ayından bu yana bilinen üçüncü görüşme olduğunu bildirdi.

İslami Cihad Örgütü ise Gantz ve Abbas arasındaki görüşmeyi kınadı ve açıklamada "Güvenlik görüşmeleri düşmanın çıkarlarına hizmet ediyor" denildi.

Filistin ve İsrail arasındaki süre gelen gerilim, 11 Mayıs'ta Al Jazeera muhabiri Şirin ebu Akile'nin öldürülmesi haftasında tırmanmıştı.

Filistin yönetimi ebu Akile'nin bir İsrail askeri tarafından kasıtlı şekilde hedef alındığı iddiasını dile getiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ebu Akile'nin İsrail askeri tarafından kasıtlı olmadan vurulmuş olma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

Ebu Akile'nin öldürülmesi öncesi Filistinliler tarafından yapılan saldırılarda 19 İsrailli hayatını kaybetti.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Biden'ın ziyareti öncesi Filistin lideri Abbas ve İsrail Savunma Bakanı Batı Şeria'da bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biden'ın ziyareti öncesi Filistin lideri Abbas ve İsrail Savunma Bakanı Batı Şeria'da bir araya geldi - Son Dakika
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