Biden ve Macron, Ukrayna\'daki Durumu Görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'daki durumu görüştü.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'daki son durumu görüştüğü belirtildi. Açıklamada, "Biden, Macron'la uluslararası meseleler ve ikili ilişkileri görüştü. Liderler, Ukrayna'daki son durumun yanı sıra Lübnan'da ateşkes anlaşmasına varılması çabaları da dahil olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldı" denildi.
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