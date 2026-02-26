Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı - Son Dakika
Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

Bilal Erdoğan, Üsküp\'te teravih namazını kıldırdı
26.02.2026 01:04
Bilal Erdoğan, Üsküp\'te teravih namazını kıldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkiye tarafından inşa edilen Üsküp Camii'nde teravih namazını kıldırdı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çeşitli temaslarda bulundu.

ÜSKÜP'TE TERAVİH NAMAZINI KILDIRDI

Bilal Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Türkiye tarafından inşa edilen ve bölgenin önemli simgelerinden biri olan Üsküp Camii'ne giden Erdoğan, burada cemaatle bir araya gelerek teravih namazını kıldırdı.

Son Dakika Dünya Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı - Son Dakika
