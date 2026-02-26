İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te çeşitli temaslarda bulundu.
Bilal Erdoğan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Türkiye tarafından inşa edilen ve bölgenin önemli simgelerinden biri olan Üsküp Camii'ne giden Erdoğan, burada cemaatle bir araya gelerek teravih namazını kıldırdı.
Son Dakika › Dünya › Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.