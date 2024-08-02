Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı - Son Dakika
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Dünya

Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı

Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış \'\'Çığlık atan kadın\'\' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı

3.500 yıl önce yaşamış 'Çığlık Atan Kadın' mumyası, bilim insanlarını şaşırttı. 1935'te bulunan mumya, ölüm anında acı içinde çığlık atarken donmuş gibi görünüyor. Araştırmalar, 48 yaşında, 1.54 metre boyunda ve hafif omurga artritli olduğunu gösterdi. Dönemin geleneğinin aksine iç organları çıkarılmamış olması, mumyanın durumu hakkında yeni sorular doğuruyor. Kadının ölüm nedeni hala gizemini koruyor.

02.08.2024 10:51
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3.500 yıl önce yaşamış bir Mısır mumyası, araştırmacıların dikkatini çekti. "Çığlık Atan Kadın" olarak adlandırılan bu mumya, ölüm anında acı içinde çığlık atarken donup kalmış gibi görünüyor.

1935'te keşfedilen mumya, siyah peruk ve değerli yüzükler taşıyan bir kadına ait. Bilim insanları, en son teknolojileri kullanarak mumyayı inceledi.

Araştırmalar, kadının 48 yaşlarında, 1.54 metre boyunda olduğunu ve hafif omurga artriti yaşadığını gösterdi. Mumyalama işleminde pahalı malzemeler kullanılmış, bu da kadının önemli biri olabileceğini düşündürüyor.

Dr. Sahar Saleem, kadının yüz ifadesinin "kadavra spazmı" olabileceğini belirtti. Bu, şiddetli ve acı dolu bir ölümü işaret ediyor.

İlginç bir şekilde, o dönemin mumyalama geleneğinin aksine, kadının iç organları çıkarılmamış. Bu durum, mumyanın neden ve nasıl bu halde kaldığı konusunda yeni sorular doğuruyor.

Frontiers in Medicine dergisinde yayımlanan bu çalışma, eski Mısır'daki yaşam ve ölüm hakkında yeni bilgiler sunuyor. Ancak "Çığlık Atan Kadın"ın ölüm nedeni hala gizemini koruyor.

Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış 'Çığlık atan kadın' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış 'Çığlık atan kadın' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış 'Çığlık atan kadın' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış 'Çığlık atan kadın' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı

Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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