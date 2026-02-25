Bill Gates\'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Melinda French Gates ile evli olduğu dönemde iki Rus kadınla ilişki yaşadığını ilk kez itiraf etti. Gates Vakfı çalışanlarıyla düzenlenen toplantıda konuşan milyarder, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle özür dilerken, "Yasa dışı hiçbir şey yapmadım" savunmasını yineledi.

ÇALIŞANLARI İLE BİRARAYA GELDİ

Milyarder hayırsever Bill Gates, 24 Şubat Salı günü Gates Vakfı çalışanlarıyla gerçekleştirdiği halka açık toplantıda samimi açıklamalarda bulundu. Wall Street Journal tarafından incelenen kayıtlara göre Gates, geçmişteki hatalarının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Vakıf sözcüsü, Gates'in çalışanların Epstein dosyaları ve vakfın geleceği hakkındaki sorularını ayrıntılı bir şekilde yanıtladığını doğruladı.

RUS KADINLARLA İLİŞKİ İTİRAFI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeler, 2019'da cezaevinde ölen Jeffrey Epstein ile Gates arasındaki bağları yeniden gündeme taşımıştı.

Yayınlanan bir dizi belgede Epstein, 70 yaşındaki Gates'i "Rus kızlardan" cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kapmakla ve ardından bunu o zamanki karısından saklamak için Epstein'den yardım istemekle suçluyordu.

Daha önce bu iddiaları "saçma" olarak nitelendiren Gates, bu kez geri adım atarak şu itirafta bulundu:

"Briç etkinliklerinde tanıştığım bir Rus briç oyuncusuyla ve iş ilişkileri aracılığıyla tanıştığım bir Rus nükleer fizikçiyle ilişkilerim oldu."

Eşini aldattığını açıkça itiraf eden Gates, "kurbanlarla, etrafındaki kadınlarla asla vakit geçirmediğini" bir kez daha tekrarladı ve "Hiçbir yasa dışı şey yapmadım. Hiçbir yasa dışı şey görmedim" dedi.

EPSTEİN PİŞMANLIĞI: BÜYÜK HATAYDI

Epstein ile ilk kez 2011 yılında, milyarder pedofilin çocuk fuhşuna teşvik suçundan hüküm giymesinden çok sonra tanıştığını hatırlatan Gates, bu süreci "büyük bir hata" olarak tanımladı. Epstein'ın geçmişini yeterince araştırmadığını kabul eden milyarder, "Şimdi bildiklerim, durumu yüz kat daha kötü hale getiriyor" dedi.

ESKİ EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Gates, 2021 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Melinda French Gates'e de değindi. Melinda'nın Epstein konusunda her zaman "şüpheci" davrandığını belirten Bill Gates, bu duruşu için eski eşine teşekkür etti. Bu skandalların vakfın itibarına gölge düşürdüğünü kabul eden milyarder, "Bu durum vakfın değerlerinin tam tersidir" ifadesini kullandı.