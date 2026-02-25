Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım

Bill Gates\'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
25.02.2026 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, eski eşiyle evli olduğu döneme ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Evliyken iki farklı kadınla ilişki yaşadığını kabul eden Gates, Jeffrey Epstein bağlantısına dair de pişmanlığını dile getirerek özür diledi. Gates, "Büyük bir hataydı" diyerek geçmişteki hatalarının sorumluluğunu üstlendi ancak, "Hiçbir yasa dışı şey yapmadım. Hiçbir yasa dışı şey görmedim" sözlerini tekrarladı.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Melinda French Gates ile evli olduğu dönemde iki Rus kadınla ilişki yaşadığını ilk kez itiraf etti. Gates Vakfı çalışanlarıyla düzenlenen toplantıda konuşan milyarder, Jeffrey Epstein bağlantıları nedeniyle özür dilerken, "Yasa dışı hiçbir şey yapmadım" savunmasını yineledi.

ÇALIŞANLARI İLE BİRARAYA GELDİ

Milyarder hayırsever Bill Gates, 24 Şubat Salı günü Gates Vakfı çalışanlarıyla gerçekleştirdiği halka açık toplantıda samimi açıklamalarda bulundu. Wall Street Journal tarafından incelenen kayıtlara göre Gates, geçmişteki hatalarının sorumluluğunu üstlendiğini belirtti. Vakıf sözcüsü, Gates'in çalışanların Epstein dosyaları ve vakfın geleceği hakkındaki sorularını ayrıntılı bir şekilde yanıtladığını doğruladı.

RUS KADINLARLA İLİŞKİ İTİRAFI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan belgeler, 2019'da cezaevinde ölen Jeffrey Epstein ile Gates arasındaki bağları yeniden gündeme taşımıştı.

Yayınlanan bir dizi belgede Epstein, 70 yaşındaki Gates'i "Rus kızlardan" cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kapmakla ve ardından bunu o zamanki karısından saklamak için Epstein'den yardım istemekle suçluyordu.

Daha önce bu iddiaları "saçma" olarak nitelendiren Gates, bu kez geri adım atarak şu itirafta bulundu:

"Briç etkinliklerinde tanıştığım bir Rus briç oyuncusuyla ve iş ilişkileri aracılığıyla tanıştığım bir Rus nükleer fizikçiyle ilişkilerim oldu."

Eşini aldattığını açıkça itiraf eden Gates, "kurbanlarla, etrafındaki kadınlarla asla vakit geçirmediğini" bir kez daha tekrarladı ve "Hiçbir yasa dışı şey yapmadım. Hiçbir yasa dışı şey görmedim" dedi.

EPSTEİN PİŞMANLIĞI: BÜYÜK HATAYDI

Epstein ile ilk kez 2011 yılında, milyarder pedofilin çocuk fuhşuna teşvik suçundan hüküm giymesinden çok sonra tanıştığını hatırlatan Gates, bu süreci "büyük bir hata" olarak tanımladı. Epstein'ın geçmişini yeterince araştırmadığını kabul eden milyarder, "Şimdi bildiklerim, durumu yüz kat daha kötü hale getiriyor" dedi.

ESKİ EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Gates, 2021 yılında yollarını ayırdığı eski eşi Melinda French Gates'e de değindi. Melinda'nın Epstein konusunda her zaman "şüpheci" davrandığını belirten Bill Gates, bu duruşu için eski eşine teşekkür etti. Bu skandalların vakfın itibarına gölge düşürdüğünü kabul eden milyarder, "Bu durum vakfın değerlerinin tam tersidir" ifadesini kullandı.

bilim ve teknoloji haftasi, Jeffrey Epstein, Bill Gates, Microsoft, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım - Son Dakika

Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Samsunspor’a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Sörloth’un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge’u saf dışı bıraktı Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar

18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:43
Beşiktaş, Göztepe maçının dördüncü hakemi için TFF’ye başvuru yaptı
Beşiktaş, Göztepe maçının dördüncü hakemi için TFF'ye başvuru yaptı
17:26
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
17:09
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 19:06:24. #7.12#
SON DAKİKA: Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.