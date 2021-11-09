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Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı - Son Dakika

Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı

09.11.2021 09:39

Yılan uzmanı Kane Durrant, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde yılan saldırısına uğradı. Dev piton, saniyeler içerisinde Durrant'ın atardamarını kopardı. Genç adam hemen ameliyata alındı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki ormanda korkunç bir yılan saldırısı gerçekleşti. 32 yaşındaki yılan uzmanı Kane Durrant, pitonu elinde tuttuğu sırada beklemediği saldırıyla karşılaştı. Yılanın kopardığı atardamar, doktorların erken müdahalesi sonucu kurtarıldı.

BAŞINA GELENLERİ ANLATTI

Sık sık yılanlarla gösteriler yapan Kane Durrant, geçtiğimiz günlerde yaşadığı olayın videosunu ve fotoğraflarını paylaştı. Söz konusu videoda yılanın saldırı anı saniye saniye yer aldı.

Korkunç saldırı kameralarda! Bir anda saldıran yılan, keskin dişleriyle adamın atardamarını kopardı

"TRAFİĞİ ENGELLİYORDU"

Yılanı trafiği engellediği için karşıya geçirmek istediğini belirten Durrant, şunları söyledi:

"Yılan, bulunduğum şantiyede trafiği engelliyordu, bu yüzden yolun karşısına güvenli bir şekilde geçmesine yardımcı olmak için onu nazikçe aldım. Bileğimi ısırdığında tam serbest bırakmak üzereydim. İlk başta anlamadım ama dişlerini bileğine geçirmişti.

Korkunç saldırı kameralarda! Bir anda saldıran yılan, keskin dişleriyle adamın atardamarını kopardı

"BİLEĞİMDE DOLAŞAN BIÇAK GİBİYDİ"

Dişleri bileğimde dolaşan bıçak gibiydi. Başının arkasından tuttum ve onu kolumdan uzaklaştırdım. İşte o an korkunç durumla karşı karşıya kaldım. Kolumdaki arterin dışarı çıktığını görebiliyordum. Ameliyattan kalktığımda atardamarın yüzde 100 kopmuş ve iki parça halinde olduğu söylendi. Radyal arterimi kesti ve düzeltmek için acil ameliyat gerekti. Normal kullanıma dönüş benim için uzun bir yol olacak."

Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı

Avustralya, Galler, Yılan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bir anda saldıran yılan, adamın atardamarını kopardı - Son Dakika Dünya


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