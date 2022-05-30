Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde artış gösteren bireysel saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu girişimde silah kullanılmaması ve kimsenin zarar görmemesi ise bir nebze olsun teselli etti.
Henüz neyi amaçladığı belli olmayan bir şahıs, içinde yolcular bulunan metroya girdi. Bir süre etrafta gezindikten sonra bir kadının yanına oturan şahıs, kadının saçına yapıştı.
Kadının saçını tutan ve uzun süre bırakmayan şahıs, daha sonra ayağa kalkarak kadını metronun son tarafında götürdü. Daha sonra ise tek başına geri döndü.
Bu sırada kadın yardım çığlıkları atarken, metrodakiler ise yaşananları sadece izlemekle yetindi. Saldırganın olay büyümeden metroyu terk etmesi ise herkese rahat bir nefes aldırdı.
Son Dakika › Dünya › Bir anda yanına oturduğu kadının saçlarına yapıştı! Kimse ne olduğunu anlamadı - Son Dakika