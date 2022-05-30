Bir anda yanına oturduğu kadının saçlarına yapıştı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde artış gösteren bireysel saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu girişimde silah kullanılmaması ve kimsenin zarar görmemesi ise bir nebze olsun teselli etti.

YANINA OTURDUĞU KADININ SAÇINA YAPIŞTI

Henüz neyi amaçladığı belli olmayan bir şahıs, içinde yolcular bulunan metroya girdi. Bir süre etrafta gezindikten sonra bir kadının yanına oturan şahıs, kadının saçına yapıştı.

METRONUN SONUNA GÖTÜRDÜ

Kadının saçını tutan ve uzun süre bırakmayan şahıs, daha sonra ayağa kalkarak kadını metronun son tarafında götürdü. Daha sonra ise tek başına geri döndü.

İZLEMEKLE YETİNDİLER

Bu sırada kadın yardım çığlıkları atarken, metrodakiler ise yaşananları sadece izlemekle yetindi. Saldırganın olay büyümeden metroyu terk etmesi ise herkese rahat bir nefes aldırdı.