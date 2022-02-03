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Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü - Son Dakika

Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü

03.02.2022 17:57
Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürürken Avustralya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Kuşlar arasında cinsel yolla bulaşan 'klamidya' salgınının insanlara da geçtiğini belirten bilim insanları, bu hastalığın insanlarda grip semptomlarına sebep olduğunu açıkladı. Diğer yandan Victoria, Bright kasabasında hastalığı kapan 16 kişiden 1 ise yaşamını yitirdi.

Koronavirüs vaka sayılarının dünya genelinde yeniden pik yaptığı dönemde Avustralya'dan tedirgin eden bir haber geldi. Avustralya'da kuşlar arasında sadece cinsel yolla bulaşan 'klamidya' hastalığı salgını başladı. Hasta kuşların sayısının artmasıyla bilim insanları, hastalığın insanlara bulaşmasından endişe ettiklerini duyurdu.

İNSANLARDA GRİP BENZERİ SEMPTOMLARA NEDEN OLUYOR

Sözcü'de yer alan habere göre hayvan hastaneleri ve veterinerler kuşlarla dolup taşarken, tedavi altındaki kuşların yaklaşık üçte birine 'klamidya' teşhisi kondu. Uzmanlar, hastalığın kuşlarda bulaşma hızının insanlarda enfeksiyonlara yol açarak, onlarla yakın temasta bulunanlarda grip benzeri semptomlara neden olabileceğinden endişe duyduklarını açıkladı.

HASTALIK NEDENİYLE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Victoria, Bright kasabasında, 16 kişinin, bahçede çalışırken kuş pisliklerine maruz kalarak bakteri kaptığı belirlendi. 16 kişiden birinin ölümüyle sonuçlanan olayda, güney Avustralya'da bir müze çalışanının, papağandan klamidya kaptıktan sonra zatürre olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

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Son Dakika Dünya Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü - Son Dakika
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