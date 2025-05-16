Birleşik Arap Emirlikleri\'nde verilen hediye Trump\'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Başkanlığının ikinci döneminde 10 trilyon dolarlık yatırım toplamayı hedeflediklerini belirten ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.

Suudi Arabistan'da 600 milyar dolarlık, Katar'da da 1,2 trilyon dolarlık ekonomik iş birliği taahhüdü alan Trump,Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise enerji ortaklığı için bir anlaşma yaptı. Yapılan anlaşmanın sonunda sembolik olarak dünyanın en kaliteli petrolü olarak tabir edilen petrolden Trump'a bir damla hediye edildi.

"BU YÜZDEN HEYECANLANMIYORUM"

Kendisine takdim edilen hediye sonrası basın mensuplarına dönüp bir açıklama yapan Trump, "Bu gezegendeki en yüksek kaliteli petrol ve bana sadece bir damla verdiler. Bu yüzden heyecanlanmıyorum" dedi.