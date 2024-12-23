Blake Lively, Justin Baldoni'ye Cinsel Taciz Davası Açtı - Son Dakika
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Dünya

Blake Lively, Justin Baldoni'ye Cinsel Taciz Davası Açtı

Blake Lively, Justin Baldoni\'ye Cinsel Taciz Davası Açtı

Blake Lively, 'It Ends With US' filmindeki rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Lively, destek açıklamaları karşısında yaşanan gerginliğin yasal süreçle aydınlatılmasını umuyor.

23.12.2024 14:40  Güncelleme: 14:41
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ABD'li oyuncu Blake Lively, bu yaz vizyona giren 'It Ends With US' filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Lively'nin 2005 yapımı 'The Sisterhood of the Traveling Pants' filmindeki rol arkadaşları destek açıklaması yaptı.

ABD'li oyuncu Blake Lively, bu yaz vizyona giren 'It Ends With US' filminde başrolleri paylaştığı rol arkadaşı Justin Baldoni'ye cinsel taciz ve itibarını yok etmeye çalıştığı iddiasıyla dava açtı. Baldoni'nin hukuk ekibi yaptığı açıklamada, iddiaların 'kesinlikle asılsız' olduğunu belirtti. Lively'nin 2005 yapımı 'The Sisterhood of the Traveling Pants' filmindeki rol arkadaşları Alexis Biedel, America Ferrera ve Amber Tamblyn dün yaptıkları ortak açıklamada, "20 yılı aşkın süredir Blake'in arkadaşları ve kız kardeşleri olarak, itibarını yok etmeye yönelik bildirilen kampanyaya karşı savaşırken onunla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Blake Lively ve Justin Baldoni arasındaki gerginlik, ilk olarak filmin tanıtım sürecinde yapılan yorumlardan ve sosyal medya paylaşımlarından sonra gündeme geldi. Lively, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Umarım yasal işlem sürecim, suistimaller hakkında konuşan insanlara zarar vermeye yönelik bu misilleme taktiklerinin üzerindeki perdeyi kaldırmaya ve hedef alınabilecek diğer kişilerin korunmasına yardımcı olur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Blake Lively, Justin Baldoni'ye Cinsel Taciz Davası Açtı - Son Dakika

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