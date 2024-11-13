ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'yı konuşmak için Brüksel'e acil bir ziyaret yapacağını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden sonra gerçekleşecek ziyarette, Avrupa'daki müttefiklerle Ukrayna'ya verilebilecek desteğin artırılmasını görüşecek.
Son Dakika › Dünya › Blinken'dan Ukrayna İçin Acil Brüksel Ziyareti - Son Dakika
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