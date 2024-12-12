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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, " PKK, Türkiye için bir tehdit. Aynı zamanda başka çatışmaların alevlenmesinden kaçınmak istiyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'ye yapacağı ziyaret hakkında konuştu. Blinken, " Suriye'de terörle mücadele Erdoğan ile görüşeceğimiz konulardan biri. PKK, Türkiye için tehdit fakat yeni çatışmalara yol açmaktan kaçınmalıyız. Suriye'de yeniden DEAŞ'ın ortaya çıkmasını engellemek zorundayız" ifadelerini kullandı.