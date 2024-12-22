BM: 16 Milyondan Fazla Suriyeli İnsani Yardım Bekliyor

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BM Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope, 16 milyondan fazla Suriyelinin insani yardım beklediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, Suriye'den ayrılan kişi sayısının 6 milyonu aştığını, ülkede yaklaşık 7 milyon 200 bin kişinin evsiz kaldığını ve ülkesine dönmek isteyen Suriyeli sayısının beklenenden fazla olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

IOM tarafından yayımlanan bildiride, Suriyelilerin yüzde 90'ının yoksulluk içinde yaşadığı, evsiz kalan kişi sayısının son haftalarda 800 bin arttığı ve yaptırımlar nedeniyle ülkede temel ihtiyaç malzemelerinin yetersizliği olduğu kaydedildi.