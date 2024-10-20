BM: Çocuklar için Güvenli Dijital Dünya Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

BM: Çocuklar için Güvenli Dijital Dünya Gerekiyor

BM: Çocuklar için Güvenli Dijital Dünya Gerekiyor

BM, çocukları siber zorbalıktan korumak için dijital güvenliğin artırılması çağrısında bulundu.

20.10.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ Milletler'den yapılan açıklamada, çocuklar için daha güvenli bir dijital dünyaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) siber zorbalık konusunda açıklama yaparak, çocukların çevrim içi ortamda güvende olmasını sağlamak amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Siber zorbalığın dünya çapında çocukların yüzde 15'ini etkileyerek ciddi duygusal ve psikolojik zarara neden olduğu ifade edilen açıklamada, çocuklar için daha güvenli bir dijital ortam yaratmak amacıyla hükümetler, sivil toplum ve özellikle teknoloji endüstrisi dahil tüm paydaşların acil eyleme geçmesi gerektiği aktarıldı. Daha fazla çocuğun, genellikle daha küçük yaşlarda dijital ortama eriştikçe, siber zorbalık, cinsel sömürü ve zararlı içeriğe maruz kalma gibi endişe verici bir dizi çevrim içi riskle karşı karşıya kalındığı vurgulanan açıklamada, "Dijital teknolojilerin hızla yaygınlaşması, çocukları hem anlık hem de uzun süreli zararlara karşı savunmasız bıraktı. Bu riskleri gösteren bazı verilere rağmen, çocuklara yönelik çevrim içi şiddetin tamamı hala yeterince rapor edilmiyor ve soruşturulmuyor. Çocukları korumak adına, çevrim içi ve çevrim dışı şiddetin birbirine bağlılığını tanıyan ve çocukların dijital dünyada karşılaştıkları benzersiz zayıflıkları ele alan kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi kritik öneme sahiptir" denildi.

Açıklamada, teknoloji sektörünün, çocukların güvenlik ve korunma haklarına öncelik vermesi gerektiği belirtilerek, "Çocuk haklarına dayalı yaklaşımlara ilişkin mevcut ortaklıklar ve rehberlik, eylem için bir temel oluşturmaktadır ancak bunların artan tehditlere uygun bir ölçek ve hızda uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, çocukları çözüm geliştirme sürecine dahil etmek, onların refahını koruyan ve geliştiren dijital bir ortamın yaratılmasında seslerinin duyulmasını sağlamak önemlidir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Teknoloji, Eğitim, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM: Çocuklar için Güvenli Dijital Dünya Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 02:29:11. #1.13#
SON DAKİKA: BM: Çocuklar için Güvenli Dijital Dünya Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.