BM: Çocuklar için Güvenli Dijital Dünya Gerekiyor

Dünya

BİRLEŞMİŞ Milletler'den yapılan açıklamada, çocuklar için daha güvenli bir dijital dünyaya ihtiyaç olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) siber zorbalık konusunda açıklama yaparak, çocukların çevrim içi ortamda güvende olmasını sağlamak amacıyla daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

Siber zorbalığın dünya çapında çocukların yüzde 15'ini etkileyerek ciddi duygusal ve psikolojik zarara neden olduğu ifade edilen açıklamada, çocuklar için daha güvenli bir dijital ortam yaratmak amacıyla hükümetler, sivil toplum ve özellikle teknoloji endüstrisi dahil tüm paydaşların acil eyleme geçmesi gerektiği aktarıldı. Daha fazla çocuğun, genellikle daha küçük yaşlarda dijital ortama eriştikçe, siber zorbalık, cinsel sömürü ve zararlı içeriğe maruz kalma gibi endişe verici bir dizi çevrim içi riskle karşı karşıya kalındığı vurgulanan açıklamada, "Dijital teknolojilerin hızla yaygınlaşması, çocukları hem anlık hem de uzun süreli zararlara karşı savunmasız bıraktı. Bu riskleri gösteren bazı verilere rağmen, çocuklara yönelik çevrim içi şiddetin tamamı hala yeterince rapor edilmiyor ve soruşturulmuyor. Çocukları korumak adına, çevrim içi ve çevrim dışı şiddetin birbirine bağlılığını tanıyan ve çocukların dijital dünyada karşılaştıkları benzersiz zayıflıkları ele alan kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi kritik öneme sahiptir" denildi.

Açıklamada, teknoloji sektörünün, çocukların güvenlik ve korunma haklarına öncelik vermesi gerektiği belirtilerek, "Çocuk haklarına dayalı yaklaşımlara ilişkin mevcut ortaklıklar ve rehberlik, eylem için bir temel oluşturmaktadır ancak bunların artan tehditlere uygun bir ölçek ve hızda uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, çocukları çözüm geliştirme sürecine dahil etmek, onların refahını koruyan ve geliştiren dijital bir ortamın yaratılmasında seslerinin duyulmasını sağlamak önemlidir" ifadeleri kullanıldı.