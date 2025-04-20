BM\'den ABD\'nin Yemen Saldırılarına Tepki

BİRLEŞMİŞ Milletler, ABD'nin 17-18 Nisan'da Yemen'e düzenlediği hava saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, ABD'nin 17 ve 18 Nisan tarihlerinde Yemen'in Ras İsa Limanı'nda ve çevresinde gerçekleştirdiği, çok sayıda sivilin ölümüne ve 5 insani yardım görevlisinin yaralanmasına yol açan hava saldırılarından ciddi şekilde endişe duymaktadır" denildi.

Açıklamada, saldırının ardından bölgeye yardım gönderildiği belirtilerek, hava saldırılarının liman altyapısında önemli hasar oluşturduğu ve petrol sızıntılarının Kızıldeniz'e karışabileceğine dair bilgilerin yer aldığı raporlara değinildi. Açıklamada ayrıca Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarının da 'durdurulması' çağrısında bulunuldu.