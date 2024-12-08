BM\'den Suriye\'ye Barış Mesajı: Yeni Bir Dönem Başlıyor

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BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, "Suriyeliler için barışçıl, uzlaşmacı ve kapsayıcı bir dönem başlıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Katar'da gerçekleştirilen Doha Forum 2024'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki son durumu değerlendirdi. Bugünün Suriye tarihinde bir dönüm noktası olduğunu belirten Pedersen, "Bu millet, 14 yıl boyunca amansız acılara ve tarifsiz kayıplara katlandı. Bu karanlık dönem, derin yaralar bıraktı" dedi.

Yeni döneme ihtiyatla baktıklarını; tüm Suriyeliler için barışçıl, uzlaşmacı ve kapsayıcı bir dönemin başladığını aktaran Pedersen, "Yeni dönemin manası, yerinden edilenler için kaybettikleri evlerine dönmek, birbirinden ayrılmak zorunda kalan aileler için bir araya gelmek. Suriye halkının direnci, birleşik ve barışçıl bir Suriye için ileriye dönük bir yol sunuyor" diye konuştu.

Birçok Suriyelinin, halkın ve devlet kurumlarının korunması çağrısı yaptığını vurgulayan Pedersen, sahadaki tüm silahlı aktörlere, kanun ve düzeni sürdürme, sivilleri koruma ve kamu kurumlarını muhafaza etme çağrısında bulundu.

BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriye'de diyalog, birlik ve uluslararası insancıl hukuka saygıya öncelik verilmesi gerektiğine de dikkat çekerek, "Herkes için barış ve onuru güvence altına almak üzere kolektif bir çaba sarf edilmesi gerektiğini ve Suriye halkının kendisinin karar vereceği ve şekillendireceği istikrarlı ve kapsayıcı bir geleceğe doğru yolculuğunda onları desteklemeye hazır olduğumu ifade etmek isterim" dedi.