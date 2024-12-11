BM: Gazze'de Yetersiz Beslenme Sorunu Derinleşiyor - Son Dakika
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BM: Gazze'de Yetersiz Beslenme Sorunu Derinleşiyor

BM: Gazze\'de Yetersiz Beslenme Sorunu Derinleşiyor

Birleşmiş Milletler, Gazze'de her ay yetersiz beslenme nedeniyle tedavi edilen çocuk sayısının 4 bini geçtiğini açıkladı. Gazze'deki insani yardım çalışmaları sürerken, gıda yardımı ihtiyacı kritik düzeye ulaştı.

11.12.2024 00:40  Güncelleme: 00:41
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BM, Gazze'de yetersiz beslenme nedeniyle her ay tedaviye alınan çocuk sayısının 4 bini geçtiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dujarric, Gazze'deki insani yardım ortaklarının un dağıtımı yaptığını belirterek, her aileye stoklar yenilendikçe 25 kilogram un vermeye çalıştıklarını söyledi.

Dujarric, Deyir Balah'da 25 kilogram unun fiyatının 280 dolar civarına çıktığını ve Gazze'ye daha fazla gıda yardımı yapılmasının derinleşen açlıkla müdahale için kritik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Gazze'de 5 yaş altı 346 bin çocuktan 151 bininin yetersiz beslenme için sağlık taramasından geçirildiğini aktaran Dujarric, temmuz ayından bu yana yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye alınan çocuk sayısının her ay 4 bini geçtiğini bildirdi.

BM ve ortaklarının çocuklara tamamlayıcı besin ulaştırmaya devam ettiğini vurgulayan Dujarric, tüm engellemelere rağmen 146 bin çocuğa ulaşabildiklerini ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya BM: Gazze'de Yetersiz Beslenme Sorunu Derinleşiyor - Son Dakika

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