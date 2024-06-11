BM Genel Sekreteri: Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması tam zamanı

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(ANKARA) - BM Genel Sekreteri António Guterres, Güvenlik Konseyi kararının ardından " Gazze'de ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasının tam zamanı" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını memnuniyetle karşıladığını, Gazze'de tüm rehinelerin serbest bırakılması ve kapsamlı bir ateşkesin "tam zamanı" olduğunu söyledi.

BMGK, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'de ateşkes önerisini destekleyen karar tasarısını dün (10 Haziran) kabul etti. Tasarının kabul edilmesinin ardından Ürdün'de Gazze'deki durumla ilgili uluslararası bir konferansta konuşan Guterres, sekiz ayı aşkın süredir devam eden yoğun çatışmaların ardından "dehşetin sona ermesi gerektiği" mesajı verdi.

BM Genel Sekreteri, "Başkan Biden tarafından kısa bir süre önce açıklanan barış girişimini memnuniyetle karşılıyor ve tüm tarafları bu fırsatı değerlendirerek bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum. ve tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye çağırıyorum. Buna, taahhüt ettikleri gibi Gazze'ye ve Gazze içinden insani yardım ulaştırılmasının kolaylaştırılması da dahildir. Gazze'ye giden tüm yollar işler durumda olmalıdır ve kara yolları kesinlikle çok önemlidir" açıklamasını yaptı.