BM Genel Sekreteri Guterres'ten İklim Değişikliği Konferansı Değerlendirmesi - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres'ten İklim Değişikliği Konferansı Değerlendirmesi

BM Genel Sekreteri Guterres\'ten İklim Değişikliği Konferansı Değerlendirmesi

BM İklim Değişikliği 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP29) finansman konusunda anlaşma sağlandı ama Genel Sekreter Guterres, beklentilerin karşılanmadığını belirterek daha iddialı sonuçlar beklediğini ifade etti.

24.11.2024 11:44  Güncelleme: 11:46
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Hem finansman hem de emisyon azaltma konusunda daha iddialı bir sonuç umuyordum" dedi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP29) iklim değişikliğiyle mücadele için finansman konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşma kapsamında gelişmiş ülkelerin yıllık 300 milyar dolar sağlayacağı ve söz konusu miktarın 2035'e kadar 1,3 trilyon dolara çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi. Gelişmekte olan ülkeler ise finansmanın azlığına tepki gösterdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıllık 300 milyar dolar seviyesindeki finansmanın beklentileri karşılamadığını vurgulayarak, "Karşı karşıya olduğumuz büyük zorluğun üstesinden gelmek için hem finansman hem de emisyon azaltma konusunda daha iddialı bir sonuç umuyordum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Politika, Ekonomi, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreteri Guterres'ten İklim Değişikliği Konferansı Değerlendirmesi - Son Dakika

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