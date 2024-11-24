BM Genel Sekreteri Guterres\'ten İklim Değişikliği Konferansı Değerlendirmesi

Dünya

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Hem finansman hem de emisyon azaltma konusunda daha iddialı bir sonuç umuyordum" dedi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP29) iklim değişikliğiyle mücadele için finansman konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi. Anlaşma kapsamında gelişmiş ülkelerin yıllık 300 milyar dolar sağlayacağı ve söz konusu miktarın 2035'e kadar 1,3 trilyon dolara çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi. Gelişmekte olan ülkeler ise finansmanın azlığına tepki gösterdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yıllık 300 milyar dolar seviyesindeki finansmanın beklentileri karşılamadığını vurgulayarak, "Karşı karşıya olduğumuz büyük zorluğun üstesinden gelmek için hem finansman hem de emisyon azaltma konusunda daha iddialı bir sonuç umuyordum" ifadesini kullandı.