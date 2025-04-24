BM Genel Sekreteri Guterres\'ten Türkiye\'ye Destek

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" açıklamasında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM binasında basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Guterres, "Bu zor zamanlarda Türk devleti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz" dedi.
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