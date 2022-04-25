BM Genel Sekreterliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair açıklaması - Son Dakika
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BM Genel Sekreterliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair açıklaması

25.04.2022 18:29
BM Genel Sekreterliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in bugün yaptığı görüşmeye dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in bugün yaptığı görüşmeye dair Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak devam eden diplomatik çabalarına desteğini dile getirdi" ifadeleri yer aldı.

Genel Sekreteri António Guterres  adına yapılan açılamada "Genel Sekreter ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak amaçlarının bir an önce savaşı sona erdirmek ve sivillerin acılarına son verecek koşulları yaratmak olduğunu bir kez daha teyit etti" denildi. Toplantıda ayrıca sivilleri tahliye etmek ve etkilenen topluluklara çok ihtiyaç duyulan yardımı sağlamak için insani koridorlar aracılığıyla etkin erişime acil ihtiyacı vurgulandığı belirtildi.

Görüşmeyle ilgili ayrıca "Cumhurbaşkanı ve Genel Sekreter, devam eden girişimleri takip etmek için temas halinde kalmaya karar verdiler. Ayrıca Ukrayna'daki savaşın enerji, gıda ve finans dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler üzerindeki etkisini tartıştılar" açıklaması yapıldı.


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BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara... BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara... Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulünde, Ukrayna ile Rusya arasında barışın tesisi için İstanbul Süreci'ni herkesin... Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabulünde, Ukrayna ile Rusya arasında barışın tesisi için İstanbul Süreci'ni herkesin...

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya BM Genel Sekreterliği'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dair açıklaması - Son Dakika


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