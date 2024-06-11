BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes kararını kabul etti - Son Dakika
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BM Güvenlik Konseyi, Gazze'de ateşkes kararını kabul etti

ABD'nin teklifiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'de tamamen bir ateşkesin gerçekleşmesini, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını öngören karar tasarısını kabul etti. İsrail'in teklifi kabul ettiği belirtilirken Hamas'a da yeşil ışık yakılması çağrısında bulunuldu. Ateşkes planı üç aşamadan oluşuyor: rehine ve mahkum takası ile kısa süreli ateşkes, kalıcı olarak düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası.

11.06.2024 00:56
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD’nin teklif ettiği Gazze’de ateşkes ilan edilmesini öngören teklifi kabul etti.

Kabul edilen karar tasarısında tamamen bir ateşkesin gerçekleşmesi, Hamas’ın elindeki rehineleri bırakması, hayatını kaybeden rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesi ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması öngörülüyor.

ABD’nin de içinde olduğu 15 koltuklu Güvenlik Konseyi’nde 14 üye taslak lehine oy verdi, Rusya çekimser kaldı.

Kararda İsrail’in teklifi kabul ettiği belirtilirken Hamas’a da bir an önce yeşil ışık yakması çağrısında bulunuldu.

Ateşkes planı üç aşama öngörüyor.

İlkinde rehine ve mahkum takası ile kısa süreli ateşkes uygulanması planlanıyor.

İkinci aşamada kalıcı olarak düşmanlıkların sona erdirilmesi ve İsrail güçlerinin Gazze’den çekilmesi var.

Üçünü aşamada ise savaş boyunca neredeyse tamamen yok olan Gazze’nin yeniden inşası yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in kabul ettiğini belirttiği ateşkes planını kamuoyuna açıklamıştı.

ABD Güvenlik Konseyi, 25 Mart’ta ateşkesin ilan edilmesi için karar taslağını onaylamıştı.

Daha önceki girişimleri reddetmesine rağmen ABD, 25 Mart’taki taslağa onay vermişti.

Kaynak: BBC

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