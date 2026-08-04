BM: Lübnan Hava Sahasında 125 İhlal Tespit Edildi

BİRLEŞMİŞ Milletler, İsrail'in Lübnan hava sahasında son 4 günde toplam 125 ihlal tespit edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Haq, İsrail'in 30 Temmuz-2 Ağustos döneminde Lübnan hava sahasında 'toplam uçuş süresi 418 saati aşan 125 hava sahası ihlali kaydettiği'ni söyledi. BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) mevzilerinin yakınında veya üzerinde gözetleme ve silahlı insansız hava araçları (İHA) tespit edildiğini aktaran Haq, "Barış güçleri, ayrıca Lübnan'ın güneyinde önemli mühendislik çalışmaları ve aktif birlik hareketleri de dahil kapsamlı askeri faaliyetler olduğunu bildiriyor" ifadelerini kullandı.