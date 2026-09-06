BM Mercator haritasını bırakıp Afrika\'yı gerçek boyutuyla gösteren Equal Earth\'e geçiyor

Birleşmiş Milletler, Afrika gibi kıtaların gerçek boyutlarını daha doğru yansıtan bir harita ile mevcut dünya haritasının değiştirilmesi çağrısında bulundu.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen "Haritayı Düzeltin" kararı, Afrika kıtasının gerçekte yaklaşık 14 kat daha büyük olmasına rağmen Grönland ile benzer büyüklükte gösterildiği Mercator haritasındaki tutarsızlığı gidermeyi amaçlıyor.Yeni bir harita sistemi olan Equal Earth projeksiyonunu benimsendi. Bu sistem kara parçalarının gerçek boyutlarını daha iyi yansıtıyor ama bu sistemin de kendi sorunları var. Yıllar boyunca, bir kürenin yüzeyini düz bir dikdörtgen üzerinde doğru bir şekilde temsil etme sorununu çözmek için birçok önemli girişimde bulunuldu ve bunların her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları söz konusu.Mercator haritası

Günümüzde yaygın olarak kullanılan Mercator haritası, 1569'da Flaman haritacı Gerardus Mercator tarafından oluşturulmuştu.University College London'dan haritacılık profesörü James Cheshire'ın açıkladığı gibi, asıl amacı Avrupalı denizcilerin okyanuslarda yolculuk etmelerine yardımcı olmaktı.Cheshire "Haritada çizilen düz bir çizginin, pusula yönünü takip ettiğinizde gerçekte de düz bir çizgi gibi görünmesini istiyordu. Amacı buydu ve bunu mükemmel bir şekilde başarıyor" diyor. Düz bir haritada bu açıları doğru tutmak için, Mercator koordinat sistemi, ekvatordan kutuplara doğru uzaklaştıkça çizgileri daha geniş açmak zorunda kaldı.Haritasında, Dünya'nın eğriliğini hesaba katmak için ekvatora yakın ülkeler olduklarından çok daha küçük, kutuplara daha yakın ülkeler ise daha uzun gösterildi.Bu bozulma, bir kürenin yüzeyini iki boyutlu bir haritada doğru bir şekilde temsil etmenin imkansız olmasından kaynaklanıyor.Mercator'un icadı, 450 yıldan fazla bir süre sonra bile, sınıflarda, televizyonda ve internette gördüğümüz birçok haritanın, Google Haritalar da dahil, temelini oluşturmaya devam ediyor.Ancak Mercator haritasının karşıtları, bazı yerleri gerçekte olduklarından daha küçük, bazılarını ise daha büyük göstermenin psikolojik bir etkisi olduğunu, çünkü içgüdüsel olarak daha büyük şeyleri daha önemli algıladığımızı söylüyor.Kenyalı coğrafyacı Kioko Muendo'ya göre, bu durum dolaylı olarak Afrika'nın engin kaynaklarını, nüfusunu ve yatırım fırsatlarını küçümsemek anlamına geliyor."Haritalar sadece gezginler için birer rehberden ibaret değil, bölgelerin siyasi ve ekonomik olarak nasıl algılandığını da şekillendiriyorlar" diyor.Equal Earth (Eşit Dünya) haritası

Equal Earth haritası, Mercator projeksiyonuyla bu sorunu çözmeyi amaçlıyor.Bu projeksiyon, kara parçalarının boyutlarını ve şekillerini daha doğru bir şekilde göstermek amacıyla 2018 yılında bir haritacı ekibi tarafından geliştirildi. 1963 tarihli Robinson projeksiyonundan esinlenildi. Bu projeksiyon, dünyanın tüm yüzeyini aynı anda gösteren bir harita.Eşit Dünya haritası Şubat ayında Afrika Birliği üyeleri tarafından kabul edildi.Ancak bu yöntem, Mercator projeksiyonunu navigasyon için mükemmel kılan düz çizgilerden ödün veriyor ve farklı yerler arasındaki gerçek mesafeyi ölçmek için kullanılamıyor.Cheshire, "Alanı koruyabilirsiniz, şekli koruyabilirsiniz veya mesafeyi ve yönü koruyabilirsiniz, ancak her şeyi aynı anda mükemmel bir şekilde koruyamazsınız, çünkü aksi takdirde küreye geri dönersiniz" diyor.Peters haritası

Peters dünya haritası, Alman tarihçi Arno Peters tarafından 1970'lerin başında tasarlanmıştı. Dikdörtgen şeklindeki harita, ilk olarak 1855'te İskoç haritacı James Gall tarafından tanımlanan projeksiyona dayanıyor.Bu projeksiyon, ölçek doğruluğu uğruna şekil doğruluğundan ödün veriyor. Bu nedenle, kutup bölgeleri sıkıştırılırken, ekvatora yakın kısımlar uzatılıyor. Bu, Grönland-Afrika boyut sorununu çözüyor ve kullananların farklı kara kütlelerinin karşılaştırmalı boyutlarını anlamalarını sağlarken, boylam ve enlem çizgilerinin düzlüğünü de koruyor.Ancak harita, Dünya'nın kara kütlelerinin şekillerini ciddi şekilde bozarak hepsinin biraz yanlış görünmesine neden oluyor. Örneğin Rusya çok daha küçük görünüyor.Peters haritasındaki düz çizgiler gerçek ve sabit pusula yönlerini temsil etmediğinden, navigasyon için kullanışsız.Dünyayı haritalamanın diğer yolları

Elbette, dünyayı haritalandırmanın başka yolları da var.Örneğin, "Azimut eşit uzaklık projeksiyonu" dünya bölgelerini tek bir seçilmiş merkez noktasından orantılı olarak doğru mesafelere yerleştirir.Birleşmiş Milletler bayrağı buna iyi bir örnek. Dünya haritası Kuzey Kutbu'na odaklanmış.Bu tür haritalarda, tüm noktalar merkez noktasından doğru "azimut" (yatay yön) üzerinde yer alıyor.

Ve dünyanın güney bölgelerini üstte gösteren, güneyin yukarıda olduğu (veya ters çevrilmiş) harita yönünü de unutmamak gerekir. Yani bu, geleneksel kuzey yönlü haritanın 180 derece döndürülmüş hali.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .