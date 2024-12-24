BM Raporu: Gazze ve Batı Şeria'da İnsani Kriz Derinleşiyor - Son Dakika
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BM Raporu: Gazze ve Batı Şeria'da İnsani Kriz Derinleşiyor

BM Raporu: Gazze ve Batı Şeria\'da İnsani Kriz Derinleşiyor

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), son bir ayda Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 160'tan fazla çocuğun hayatını kaybettiğini ve Gazze'deki okulların yüzde 88'inin saldırılardan etkilendiğini duyurdu. Ayrıca, insani yardımın erişiminin son derece sınırlı olduğu belirtiliyor.

24.12.2024 11:07  Güncelleme: 11:08
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BM'nin Filistin Ajansı'nın (UNRWA), Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki insani duruma ilişkin yayımladığı raporda, son bir ayda 160'tan fazla çocuğun öldürüldüğü ifade edildi.

Raporda, İsrail'in düzenlediği saldırılar sonucunda Gazze'deki yapıların yüzde 70'inin hasar gördüğü ya da yıkıldığı, eğitim ve sağlık altyapısının ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı.

Han Yunus'ta barınak olarak kullanılan bir UNRWA okuluna düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi yaralandı. UNRWA verilerine göre, Gazze'deki okulların yüzde 88'i saldırılar nedeniyle hasar gördü. Çocukların psikolojik durumuna dair yapılan bir araştırmada, çocukların yüzde 96'sının ölümün yakın olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Açıklamada, "Özellikle kuzeyde insani yardım erişimi son derece sınırlı ve öngörülemez olmaya devam etmektedir. Sadece bir ay içinde 160'tan fazla çocuk öldü" denildi.

Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında artış gözlemlenirken, birçok ev ve tarım arazisi zarar gördü. UNRWA, uluslararası toplumu bölgedeki insani krizin çözümü için daha fazla destek ve yardım sağlamaya çağırdı.

Kaynak: DHA

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