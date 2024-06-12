BM Raporu: İsrail ve Hamas Gazze'de savaş suçları işledi - Son Dakika
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BM Raporu: İsrail ve Hamas Gazze'de savaş suçları işledi

Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili yayınladığı raporda, İsrail ve Hamas'ın savaş suçları işlediğini belirtti. Raporda, İsrail'in askeri operasyonlarının orantılılık ilkesini ihlal ettiği ve sivilleri kasıtlı olarak hedef aldığı vurgulandı. Hamas ise İsrail'e orantısız karşılık verdiği ve İsrailli kadınlara yönelik cinsel şiddet olaylarına karıştığı suçlamalarıyla itham edildi.

12.06.2024 17:28
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(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, 7 Ekim sonrasında Gazze'de yaşananlar ile ilgili bir rapor yayınladı. Raporda, "her iki tarafında savaş suçları işlediği", İsrail'in askeri operasyonların 'orantılılık ilkesini ihlal ettiği' ifade edildi.

BM'ye bağlı bir insan hakları organı, 7 Ekim'den sonraki birkaç ayda Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili hazırladığı kapsamlı bir raporda, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü askeri operasyonlarda, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediğini ifade etti.

Rapor, İsrail'in "askeri stratejisinin", orantılılık ilkesini ihlal ederek çok sayıda sivil kayıba yol açtığını ve altyapıyı yok ettiğini ortaya koyuyor. İsrail'in sivilleri kasıtlı bir şekilde hedef aldığı kaydedilen raporda, saldırıların büyük ölçüde kadın ve çocuk sivillere zarar verdiğinin altını çiziliyor.

Raporda İsrail yetkilileri, bilhassa cinsel saldırı ve şiddet iddialarının olduğu yerlerde, yeterli güvenlik güçlerini konuşlandırmamak, adli delil toplamamak ve sivilleri koruyamamakla itham ediliyor ve bu durumun, gelecekteki yargı süreçlerinde hesap verebilirliği zayıflattığı vurgulanıyor.

İsrail'in işlediği savaş suçları arasında aç bırakma, keyfi gözaltı, cinsel şiddet, kişisel onura hakaret, işkence, sivllere yönelik kasıtlı saldırı, 'onbinlerce çocuğun öldürülmesi ve sakat bırakılması' yer alıyor. İsrail, kendine yönelik suçlamalarla ilgili BM'yi İsrail karşıtlığıyla suçlayarak bulguları reddetti.

İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırılarda şimdiye kadar 37 bine yakın kişinin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

BM Raporu, Hamas'ın da savaş suçları işlediğine yönelik bulgulara da yer veriyor. Rapor, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te 1200'den fazla kişinin ölümü ve yaklaşık 250 kişinin rehin alınmasıyla sonuçlanan saldırısında kasıtlı olarak sivilleri hedef aldığına işaret ederken İsrail'in Hamas'ın saldırılarına orantısız karşılık verdiğinin altını çiziyor. Rapor, Hamas'ı bazı bölgelerde İsrailli kadınlara yönelik cinsel şiddet olaylarıyla da suçluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya BM Raporu: İsrail ve Hamas Gazze'de savaş suçları işledi - Son Dakika

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