BM, Suriye Geçiş Sürecine Destek Verme Taahhüdünü Yeniledi

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BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, geçiş sürecinde olan Suriye'yi zorluklarla başa çıkma konusunda desteklemeye hazır olduklarını yineledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın daveti üzerine Riyad'daki toplantıya katıldığını belirten Pedersen, toplantıda Suriye halkına yönelik güçlü destek mesajını ve bu kritik dönemde Suriye'deki geçici hükümetin yetkililerine yardım etme arzusunu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Pedersen toplantıda, uluslararası taahhüdün vurgulandığını aktararak, "BM'nin, Suriye ile Suriye halkını bu tarihi fırsat ve zorlukla başa çıkmada desteklemeye hazır olduğunu yeniden teyit ettim" ifadelerini kullandı.