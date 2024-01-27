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BM, UNRWA çalışanlarının saldırılara karıştığı iddialarını soruşturacak - Son Dakika
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BM, UNRWA çalışanlarının saldırılara karıştığı iddialarını soruşturacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardım faaliyeti gösteren BM kurumu UNRWA'nın bazı personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları konusunda soruşturma talimatı verdi. ABD, bu iddialar üzerine UNRWA'ya sağlanan finansmanı geçici olarak duraklattı. Hamas ise iddiaları reddederek BM kurumlarının Gazze halkına yardım sağlamadaki önemine vurgu yaptı.

BM, UNRWA çalışanlarının saldırılara karıştığı iddialarını soruşturacak
27.01.2024 - 12:49,
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani yardım faaliyeti gösteren BM kurumu UNRWA'nın bazı personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddiaları konusunda 'soruşturma' talimatı verdi. ABD kuruma para akışını durdurdu, Hamas iddiaları reddetti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından dün yapılan açıklamada Guterres'in bu iddialar konusunda Lazzarini'den bilgi aldığı vurgulanarak "Genel Sekreter bu haber karşısında dehşete düştü ve Bay Lazzarini'den bu konuyu hızla araştırmasını ve 7 Ekim'de meydana gelen olaylara veya başka herhangi bir suç faaliyetine katıldığı veya yataklık ettiği ortaya çıkan tüm UNRWA çalışanlarının derhal işine son verilmesini sağlamasını ve potansiyel cezai kovuşturmaya sevk edilmesini istedi" denildi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin bağımsız bir uzman incelemesi başlatacağı belirtildi.

ABD, 12 PERSONEL DEDİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, UNRWA'nın 12 personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına dair iddialar olduğunu ifade ederek "Biz bu iddiaları ve Birleşmiş Milletler'in bu iddiaları ele almak için attığı adımları incelerken, Dışişleri Bakanlığı UNRWA'ya sağlanan ek finansmanı geçici olarak duraklattı" denildi.

HAMAS İDDİALARI REDDETTİ

Hamas ise bugün yaptığı açıklamada hastanelerin operasyonlarda kullanıldığına ve UNRWA ile ilişkileri olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu ifade edip BM kurumlarının Gazze halkına yardım sağlamada büyük rolü olduğunu vurguladı.

DEĞERLİ EDİTÖRLERİN DİKKATİNE: "7 EKİM" ifadesi sehven 7 OCAK olarak yazılmış bu ifade haberde ve başlıkta düzeltilmiştir.

Kaynak: DHA
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