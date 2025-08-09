BMGK, Gazze İçin Acil Toplanıyor

BMGK, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararını görüşmek için yarın acil oturumla toplanacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) acil oturum tarihinde değişikliğe gidildi. Bugün yapılması planlanan oturumun yarın yapılacağı kaydedildi. Yerel saatle 10.00'da gerçekleşmesi planlanan oturumun gününün neden değiştiği belirtilmedi.
