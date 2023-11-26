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Bodrum'da biri sahilde diğeri ise denizde 2 ceset bulundu - Son Dakika

Bodrum'da biri sahilde diğeri ise denizde 2 ceset bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahil ve denizde göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 ceset bulundu. Cesetler, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bodrum\'da biri sahilde diğeri ise denizde 2 ceset bulundu
26.11.2023 - 22:51,  Güncelleme: 23:51
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi sahilinde ve denizde düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 ceset bulundu.

SAHİLDE YÜRÜYÜŞ YAPANLAR FARK ETTİ

Mazı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumsalda hareketsiz birisinin olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Bodrum'da sahilde düzensiz göçmenlere ait 2 ceset bulundu

DÜZENSİZ GÖÇMENLERE AİT OLABİLİR

Erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Bu bölgenin açıklarında ise sahil güvenlik ekiplerince bir erkek cesedine ulaşıldı. Düzensiz göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 2 ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Bodrum, Muğla, Olaylar, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'da biri sahilde diğeri ise denizde 2 ceset bulundu - Son Dakika
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