Bolat, ABD\'de Sefcovic ile 13 Ekim öncesi Türkiye-AB ticaret gündemini görüştü

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, ABD'de Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD'deki temasları kapsamında Avrupa Birliği (AB) Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede ekonomik ve ticari ilişkileri daha da ileriye taşıma yönündeki ortak iradeyi ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün, ABD'de, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı marjında, AB Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Sayın Maros Sefcovic ile verimli bir ikili görüşme gerçekleştirdik. 13 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştireceğimiz Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu öncesinde yaptığımız görüşmede, Türkiye ve AB'nin birbirleri için stratejik ve çok yönlü ortaklar olduğunu bir kez daha teyit ettik. Sanayi Hızlandırma Yasası Taslağına ilişkin Türkiye'nin beklentilerini Sayın Komiser'e aktararak, ülkemizin AB ile sahip olduğu derin ekonomik entegrasyonun korunmasının önemini vurguladık. Ayrıca e-ticaret alanında iş birliğimizi geliştirme, kamu alımları konusunda pozitif gündemimizi ilerletme ve AB'nin yeni çelik önlemleri kapsamında ihracatçılarımızın pazar payının korunmasına yönelik beklentilerimizi değerlendirdik. Türkiye-AB ekonomik ve ticari ilişkilerimizi karşılıklı menfaatler temelinde güçlendirmeye ve ticaretimizin önündeki engelleri aşmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.