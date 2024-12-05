Bölgedeki halk, Hama\'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

Dünya

27 Kasım'dan bu yana Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı muhalif gruplar, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Şam'dan önceki son kale olarak gösterilen Huma'yı da ele geçirdi. Silahlı grupların kente girişi, bölgedeki sivil halk tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Görüntülerde bazı kadınların zılgıt çektiği görüldü.

ESAD REJİMİ DOĞRULADI

Esad rejiminden yapılan açıklamada "Son birkaç saat içinde, askerlerimiz ve terörist gruplar arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Bu gruplar şehirdeki bazı eksenleri aşmayı başardı ve şehre girdi" ifadeleri yer aldı.