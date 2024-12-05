Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı - Son Dakika
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Dünya

Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

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Esad rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, kritik kentlerden biri olarak gösterilen Hama'da da kontrolü sağladı. Böylece Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetmiş oldu. Silahlı grupların kente girişi, bölgede yaşayan siviller tarafından sevinçle karşılandı.

05.12.2024 15:27
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27 Kasım'dan bu yana Esad rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı muhalif gruplar, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Şam'dan önceki son kale olarak gösterilen Huma'yı da ele geçirdi. Silahlı grupların kente girişi, bölgedeki sivil halk tarafından sevinç gösterileriyle karşılandı. Görüntülerde bazı kadınların zılgıt çektiği görüldü.

ESAD REJİMİ DOĞRULADI

Esad rejiminden yapılan açıklamada "Son birkaç saat içinde, askerlerimiz ve terörist gruplar arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. Bu gruplar şehirdeki bazı eksenleri aşmayı başardı ve şehre girdi" ifadeleri yer aldı.

Bölgedeki halk, Hama\'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı

Beşar Esed, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Hakan Yücel:
    Esad'ı çok ararsınız çobansız sürüyü kurt kapar.A.B.D istediği bu kendi adamını getirip sizleri sömürmek 33 41 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    halk dediği 5 kişi 22 23 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Esatı mumla ararsınız ama nafile, Libya'nın gaddafiyi, Irak'ın saddami, İran'ın sahi aradigi gibi.ancak geçmiş ola.. 18 19 Yanıtla
  • Naci Gülenç:
    Esadı çok ararsınız diyen adamlar beyin fakiri zavallı yada saf salak insanlara algı yapan kurnazdır. 5 1 Yanıtla
  • Mstf apnr:
    Başta böyle başlıyor herşey. Aynı Hamasın israile saldırıyı başlattığı gibi… sonrası… 0 2 Yanıtla
  • Emrah Aydin:
    halkı zaten Türkiye'de kim karsilamis 0 1 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Bence çekilme yok esat tarafından gel gel yapıyorlar havadan toplu katliam yapacaklar gibi 0 1 Yanıtla
  • Selçuk Tokcan:
    keşke çok kötü bir lider de olsa Türkiye olarak desteklenseydi şimdi 0 0 Yanıtla
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