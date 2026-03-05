Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı

İran, İsrail'e yönelik 4. misilleme saldırısına başladı. İsrail'in çok sayıda şehrinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. Katar, ABD'nin Doha Büyükelçiliği çevresinde yaşayan vatandaşlarını yüksek güvenlik riski gerekçesiyle tahliye etme kararı aldı. Büyükelçilik çevresinden uzak durulması gerektiği konusunda uyarı yayınlandı.
İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli patlamalar yaşandığı kaydedildi. İran, dün Türkiye'ye yöneldiği tespit edilince imha edilen mühimmatın Türkiye'yi hedeflemediğini kaydetti.
Tüm dünyanın gözü bölgeye çevrilmişken Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı düzenlendi. İHA'nın düşürülmesinin ardından İran'ın Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "cevap hakkımız saklıdır" açıklamasında bulundu ve İran Büyükelçisi Mücteba Demirçula'yı bakanlığa çağrıldı.
Bölgemizde durum böyleyken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Savunma sanayi alanında üretimi yapılan silahların test süreçlerinden görüntüler paylaşan Erdoğan'ın bu gönderisi "Cüret etmeyin, akıllı olun" mesajı olarak yorumlandı.
