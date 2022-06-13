Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı - Son Dakika
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Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı

13.06.2022 12:42

Rusya Devlet Başkanı Putin, bir ziyaret sırasında tuvalete 6 koruması ile gitmesi sosyal medyada gündem oldu. DNA'sının ele geçirilmesini istemeyen Putin'in dışkısını korumalarına toplattığı öne sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir süredir ülke içi ve ülke dışında yaptığı gezilerde tuvalete korumalarıyla gitmesi olay oldu. Son olarak sosyal medyada viral olan görüntülerde, Putin'in tuvaletten 6 korumasıyla çıktığı anlar yer aldı.

DIŞKISINI TOPLATTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Dış basına yansıyan haberlerde, Putin'in dışkısını korumalarına toplattığı, arkasındaki sebebin ise DNA'sının ele geçirilmesini istemediği olduğu öne sürüldü.

GEORGE BUSH HAKKINDA DA BENZER İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

Öte yandan Putin'in dışkısını toplattığı iddiası sadece kendisine has bir durum değil. ABD Başkanı George W. Bush'un 2004 yılındaki Türkiye ziyaretinde beraberinde özel bir klozetin getirildiği, Bush'un sadece bu tuvaleti kullanacağı öne sürülmüştü. Yaşanan süreçteki bütün dışkı ve idrarın ise tekrar ABD'ye götürüleceğine dair iddialar basına yansımıştı.

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