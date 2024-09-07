Asılsız Bomba İhbarı Üzerine Uçuş Gecikti

Dünya

1) BOMBA İHBARI ASILSIZ ÇIKAN HİNDİSTAN UÇAĞINDAKİ YOLCULAR, KALKIŞ SAATİNİ BEKLİYOR

HİNDİSTAN- Almanya seferini yapan Air Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağının, dünkü asılsız bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na zorunlu inişinin ardından, 234 yolcu ve 13 mürettebatın kentteki bekleyişi sürüyor. Yolcuların, Erzurum'a yeni gelecek uçakla, saat 14.30'da Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor.

Hindistan'ın Mumbai kentinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek için dün havalanan UK27 sefer sayılı Air Vistara Havayolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine, saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Havalimanın çok sayıda polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı, havalimanı personeli ve vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı, uçaktaki 234 yolcu ile 13 mürettebat tahliye edildi. Uçağa giren bomba uzmanlarının gece yarısına kadar süren çalışması sonucu, herhangi bir patlayıcı unsura rastlanmadı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, saat 23.30 itibarıyla Erzurum Havalimanı'nın uçuşlara açıldığını duyurdu.

'DIŞ HATLAR'DA BEKLEDİLER

Bugün, sabah saatlerinde uçak seferleri normal uçuşlarını yaparken, Hindistan yolcuları dış hatlar servisinde sabahladı. Havalimanında parka çekilen uçak firması, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gerekli tüm kontroller yapıldı ve müşteriler, mürettebat ve uçak güvenlik kurumları tarafından onaylandı. Mürettebat görev süresi sınırlamasını aştığından, Türkiye'deki Erzurum Havalimanı'na yeni bir mürettebatla alternatif bir uçak gönderiyoruz. Bu uçağın 12.25'te (yerel saatle) oraya varması ve tüm müşterilerle birlikte 14.30'da (yerel saatle) Frankfurt'a hareket etmesi bekleniyor. Bu arada, müşterilere ikramlar ve yemekler sunmak da dahil olmak üzere, müşterilere verilen rahatsızlığı en aza indirmek için her türlü çaba gösteriliyor. Bu öngörülemeyen durumdan dolayı kendilerine verilen rahatsızlıktan dolayı içtenlikle üzgünüz. Her zaman olduğu gibi, müşterilerimizin, mürettebatımızın ve uçağımızın emniyeti ve güvenliği Vistara için son derece önemlidir."